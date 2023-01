Le clan Messi répond à la bombe sur son départ du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Lionel Messi fait l'objet de nombreuses spéculations. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'international argentin n'a toujours pas prolongé son contrat, ce qui laisse la place à certaines rumeurs. En Espagne, son départ de Paris a été annoncé. Mais ce mercredi, l'entourage du champion du monde a tenu à démentir cette information.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi vivrait ses derniers mois dans la capitale selon les informations de Gerard Romero. A en croire le journaliste catalan, la tendance serait plutôt à un départ en fin de saison du champion du monde 2022. Dans les colonnes de L'Equipe , le PSG a tenu à se montrer rassurant dans ce dossier Messi.

«Les portes ouvertes», un challenge inattendu proposé à Messi https://t.co/HQFqeddWVf pic.twitter.com/p2GjhB1zo2 — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Le PSG se veut rassurant

« Pour l’instant, c’est conforme au calendrier qu’on s’était fixé. Il était convenu qu’on discute de tout ça après le Mondial. Il faut juste rédiger les papiers et se mettre d’accord » a confié une source proche du PSG ce mercredi. L'entourage de Messi a également répondu à l'information de la presse espagnole.

Le clan Messi sort du silence sur son avenir