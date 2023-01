Une star pour 60M€, le PSG y pense

Thomas Bourseau

Kai Havertz est annoncé dans les petits papiers du PSG alors que Chelsea empile les attaquants. Pour se séparer de l’international allemand, les Blues pourraient se laisser tenter par un chèque de 60M€.

Et si Kai Havertz était la prochaine star du PSG ? Beaucoup de noms se succèdent sur le marché des transferts pour le mercato estival de 2023 du Paris Saint-Germain. Marcus Rashford, Bernardo Silva ou encore Olivier Giroud sont liés au club de la capitale. Pour autant, il se pourrait que ce soit l’international allemand de Chelsea qui soit un dossier particulièrement chaud.

«Havertz pourrait être un joueur qui n'a pas confiance dans l'équipe de Chelsea»

Cet hiver, Chelsea s’est montré très actif sur le marché des transferts en faisant notamment venir Joao Felix et Mykhailo Mudryk. L’avenir de Kai Havertz pourrait s’écrire en pointillés à Stamford Bridge. Pour The Transfer Show, Florian Plettenberg a fait savoir que tout était possible pour Havertz. « Lorsque l'on considère les salaires et les durées de contrat, le sentiment est que Chelsea sera un gros acteur du marché estival par ici (ndlr en Allemagne). Si l'on pense à Kai Havertz, il pourrait être un joueur qui n'a pas confiance dans l'équipe de Chelsea et qui pourrait faire un pas de plus ».

«Un transfert cet été pour environ 60 millions d’euros»