Le clan Mbappé fait trembler le PSG, un nouveau rendez-vous annoncé

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de tous les débats, puisque personne ne sait s’il sera encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pour le moment, aucun club ne semble avoir bougé concrètement dans l’optique d’un transfert, mais les choses pourraient bientôt évoluer autour de la star française !

Il devrait être le seul capitaine à bord avec le départ de Lionel Messi et un Neymar toujours poussé vers la sortie. Pourtant, Kylian Mbappé semble déjà avoir fixé la date de son départ du PSG ! Il s’agit en effet du 30 juin 2024, fin effective de son contrat, puisqu’il n’activera pas l’année supplémentaire en option évoquée lors des négociations autour de sa prolongation.

Le PSG a recalé un attaquant «extraordinaire» https://t.co/2E6jGe4uKU pic.twitter.com/f5YL22EkJ8 — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Mbappé a mis les choses à plat avec le PSG

En mai 2022, le PSG avait choqué le monde en réussissant à prolonger un Kylian Mbappé que tout le monde voyait déjà au Real Madrid. Une seconde fois semble fortement improbable, même s’il ne faut jamais rien exclure avec les propriétaires parisiens. C’est pour ça que l’idée d’un transfert dès ce mercato prend de l’ampleur depuis quelques semaines, mais MARCA a récemment assuré que le Real Madrid n’aurait aucune intention de passer à l’action.

Une rencontre dans les prochains jours ?