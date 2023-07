Le PSG a trouvé le nouveau Mbappé, c'est la douche froide

Axel Cornic

Depuis sa terrible annonce, le départ de Kylian Mbappé n’est plus impossible. Le Paris Saint-Germain souhaiterait en effet éviter à tout prix le scénario catastrophe d’un départ libre en juin 2024, surtout après tous les efforts faits pour le prolonger il y a un an. En coulisses, on semble d’ailleurs déjà avoir lancé les grandes manœuvres pour trouver son successeur... mais ce n’est pas si simple.

Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du PSG et Neymar est poussé vers la sortie, avec notamment l’intérêt de Chelsea que nous vous avons dévoilé sur le10sport.com. Car du côté de Doha on souhaite donner les clés du projet à Kylian Mbappé... qui ne semble pourtant pas vouloir s’éterniser à Paris !

Une star prête à claquer la porte, le PSG se frotte les mains https://t.co/ECu8ogwsAk pic.twitter.com/RqnuVAOV3C — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

En juin 2024, c’est fini

Dans un communiqué livré à l’ AFP , la star française et son entourage ont en effet publiquement annoncé leur volonté de ne pas lever l’année en option et donc quitter le PSG en juin 2024. Un véritable coup dur, puisque désormais le club parisien se retrouve dos au mur et doit choisir entre garder Mbappé avec le risque de le perdre dans un an, où alors le vendre lors de ce mercato estival.

Le PSG prêt à vendre Mbappé ?

Cette deuxième option ne semble pas vraiment se confirmer, puisqu’aucun club ne se serait encore avancé pour Kylian Mbappé. Il faut dire que ce dernier serait évalué entre 180 et 200M€, ce qui est un montant extrêmement important... surtout quand on sait que dans un an il coutera 0€ en indemnité de transfert ! Le Real Madrid est évidemment la piste la plus commentée, mais en Espagne on assure que le président Florentino Pérez aurait d’autres projet pour cet été.

Chiesa, la grosse désillusion