Le boss de l’OM s’est trompé sur le mercato ?

Au cours du dernier mercato, l’OM a témoigné du départ d’Alexis Sanchez en tant qu’agent libre, qui a d’ailleurs retrouvé l’Inter. Conseiller du président Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin a indirectement estimé que la perte de Sanchez était très importante pour le club phocéen.

Alexis Sanchez voulait rester à l’OM, c’est même ce qu’il avait toujours voulu. Au moment d’annoncer son départ en août dernier, le Chilien avait évoqué ses regrets sur son compte Instagram au sujet de l’échec de sa prolongation de contrat. Sanchez est donc parti en tant qu’agent libre.

L’OM a perdu «un professionnel exemplaire» avec Alexis Sanchez

Une véritable perte pour Jean-Pierre Papin, légende de l’OM et conseiller du président Pablo Longoria, comme il l’a confié au festival dello sport de Trento. « Je dois dire que je me suis beaucoup amusé avec Igor Tudor. Il a mis en valeur Alexis Sanchez qui est quelqu'un comme Giroud et qui est un professionnel exemplaire : il arrive deux heures plus tôt et repart deux heures plus tard ».

«Tudor ? Il avait les bonnes valeurs pour notre club»