L’Arabie saoudite menace le mercato du PSG

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’a pas répondu favorablement aux sirènes d’Al-Hilal en choisissant de vivre le rêve américain à l’Inter Miami. Le club saoudien semblerait également s’intéresser à Bernardo Silva, signature rêvée de Luis Campos au PSG. Le Portugais n’aurait pas encore tranché.

De passage en conférence de presse la semaine dernière, Bernardo Silva était une nouvelle fois invité à s’exprimer sur sa situation personnelle. Certes, le contrat du Portugais n’expirera qu’en juin 2025 à Manchester City. Néanmoins, le Portugais aurait toujours des envies d’ailleurs comme ce fut le cas l’été dernier. Mais lors de ce mercato, Bernardo Silva devrait disposer d’une porte de sortie puisque Guardiola lui avait signifié qu’il pourrait aller voir ailleurs en cas de sacre en Ligue des champions. Ce qui a été chose faite le 10 juin dernier.

«Je vais être très sincère, je ne sais pas»

Lors du point presse en question, Bernardo Silva a tenu le discours suivant. « Je ne fuis pas les questions. La grande vérité est que, même si ici ce n'est pas le lieu, je ne sais pas encore concernant mon avenir. Je vais être très sincère, je ne sais pas. Nous verrons prochainement. Et même si je le savais, ce n'est pas le lieu pour en parler. Mais la réalité c'est que je ne sais pas ». D’après le journaliste Fabrizio Romano, Manchester City devrait réclamer une grosse somme d’argent pour Bernardo Silva cet été. De quoi contrecarrer les plans du PSG qui souhaite attirer l’international portugais à Paris.

Al-Hilal tente le coup Bernardo Silva après l’échec Lionel Messi