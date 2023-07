Lâchés par le PSG, ils préparent leur vengeance sur le mercato

Axel Cornic

Le mercato parisien bat son plein et après plusieurs recrues dont Milan Skriniar et Manuel Ugarte, c’est un Champion du monde qui a été présenté ce dimanche. Il s’agit de Lucas Hernandez, qui rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Bayern Munich... et qui ne sera surement pas la dernière recrue de l’été, puisqu’un autre dossier brûlant a fait surface.

Tout change au PSG et il va falloir construire un tout nouveau projet. Lionel Messi est parti, Neymar est poussé vers la sortie comme un grand nombre d’indésirables et Kylian Mbappé a des envies d’ailleurs, ce qui pousse Luis Campos à multiplier les pistes.

Mercato : Le PSG enchaîne, nouvelle recrue en approche ! https://t.co/je6GbFuuey pic.twitter.com/PxrQAw5lEf — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

L'énorme occasion... à 12M€

C’est notamment le cas avec Paulo Dybala, qui a souvent été lié au PSG ces dernières années. L’ancien numéro 10 de la Juventus est actuellement à l’AS Roma, mais une clause présente dans son contrat pourrait lui permettre de partir pour seulement 12M€, ce qui en fait une véritable occasion en ce mercato.

Le PSG sur Paulo Dybala ?

Justement, le PSG semble vouloir en profiter ! D’après les informations de Mundo Deportivo , le club parisien garderait un œil attentif sur la situation de Paulo Dybala. Ce dernier pourrait en effet être le successeur parfait d’un certain Lionel Messi, mais également occuper une position de faux neuf dans l’axe de l’attaque du PSG.

Pochettino le veut à Chelsea

Paris n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque Dybala semble plaire en Angleterre et surtout à son compatriote Mauricio Pochettino. Mundo Deportivo annonce en effet que le coach de Chelsea aurait un faible pour l’attaquant de 29 ans et il peut compter sur un soutien de poids avec Thiago Silva, qui a récemment croisé La Joya .

« J’ai lu des informations selon lesquelles il pourrait venir à Chelsea »