La presse portugaise dit tout sur le prochain transfert du PSG

Jean de Teyssière

Le PSG est en passe de réaliser un très gros coup sur le mercato ! Très calme depuis l’ouverture de la fenêtre estivale des transferts le 10 juin dernier, le club de la capitale a passé la vitesse supérieure concernant le jeune milieu de terrain de 19 ans, Joao Neves. Un accord a été trouvé et il est attendu dans la capitale française en fin de semaine…

Comme le10sport.com le révélait il y a quelques jours, le PSG cherche un milieu de terrain pour la saison prochaine. Le club parisien a déjà activé plusieurs pistes à ce poste et l’une d’entre elles est proche de se conclure, notamment celle menant à Joao Neves, la pépite portugaise de 19 ans.

Accord entre le PSG et Joao Neves !

Ça chauffe pour le PSG avec Joao Neves ! Le milieu de terrain du Benfica Lisbonne pourrait rapidement rejoindre les rangs parisiens cet été. Selon le média portugais A Bola, un accord entre le joueur et le PSG existerait déjà. Ces derniers jours, le président du Benfica Lisbonne, Rui Costa, confiait même l’existence d’une offre pour sa jeune pépite : « João Neves ? C’est vrai et je ne cacherai pas qu’il y a une offre sur la table. On parle tous les jours. Pour le moment João Neves est toujours un joueur de Benfica. » Pour le moment…

Une arrivée prévue vendredi ?

Toujours selon les indiscrétions du média A Bola, Joao Neves pourrait rejoindre le PSG plus vite que prévu. Les dirigeants parisiens cherchent toujours à trouver un accord avec le Benfica Lisbonne pour acheter leur joueur. Un contrat de 5 à 6 ans lui aurait été proposé, avec un salaire de 5M€ par an. Le montant du transfert pourrait lui atteindre les 70M€ et un accord serait proche d’être trouvé. Si tout se goupille comme prévu, l’arrivée de la pépite portugaise serait même attendue entre jeudi et vendredi.