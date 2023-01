Kylian Mbappé trompé par une star ?

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG scruterait le marché pour dénicher un attaquant compatible à Kylian Mbappé. Harry Kane cocherait plusieurs cases, mais son lien fort avec Tottenham pourrait contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé s’est montré à deux reprises quelque peu dérangé par le fait d’occuper un rôle de pivot à la pointe de l’attaque du PSG depuis le début de la saison. La première s’étant déroulée lors du rassemblement de l’équipe de France en septembre dernier où il louait sa liberté de mouvements autour d’un point d’appui qu’est Olivier Giroud et une seconde fois en octobre après un nul concédé à Reims avec le fameux « #PivotGang ». Conseiller football du PSG, Luis Campos multiplierait les pistes sur le marché dont celle menant à Harry Kane.

L'Algérie vise un crack, le PSG passe aussi à l'action https://t.co/ok2LHz3aj5 pic.twitter.com/KDy9z75sJG — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

«Il est un modèle pour nous, pour moi, pour les autres joueurs»

Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Tottenham, Harry Kane plairait à Kylian Mbappé. Cependant, le lien unissant l’international anglais aux Spurs pourrait bien jouer des tours à Mbappé et au PSG comme son entraîneur Antonio Conte l’a confié en conférence de presse après la victoire de Tottenham à Fulham lundi soir (1-0). « Aujourd’hui, Harry Kane a été incroyable. Il a marqué un but fantastique. Le contrôle du ballon et la frappe de cette manière, seul un attaquant de classe mondiale peut marquer ce type de but. En ce qui concerne l’esprit dont j’ai parlé auparavant, je tiens à souligner que ce soir, Harry a joué avec de la fièvre. Il ne se sentait pas très bien, mais il voulait jouer, parce qu’il comprenait le moment, et qu’il est un modèle pour nous, pour moi, pour les autres joueurs. Je pense qu’avec Hugo Lloris, ils sont les deux joueurs références dans le vestiaire ».

« Harry aime Tottenham, ce club est dans son cœur»