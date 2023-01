Mercato - PSG : Coup de pression, Messi pose ses conditions

Axel Cornic

La fin du contrat de Lionel Messi approche à grands pas et selon nos informations, le Paris Saint-Germain travaille sur sa prolongation depuis plusieurs mois déjà. Mais entre-temps la Coupe du monde est passée par là et le titre de l’Argentine semble avoir donné des idées à Messi, qui à 35 ans semble vouloir être plus important que jamais au PSG.

C’est une toute nouvelle saison qui commence pour le PSG, après la reprise de la Ligue 1 et la coupure de la Coupe du monde. Dans seulement quelques semaines le club de la capitale va retrouver la Ligue des Champions avec des stars en feu, surtout en ce qui concerne Lionel Messi.

Le PSG tient le bon bout pour Messi, mais...

Alors que son grand rival Cristiano Ronaldo a tourné la page du très grand football en signant en Arabie Saoudite, Messi semble plus fort que jamais à bientôt 36 ans. Le PSG le sait e comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos souhaite prolonger au plus vite un contrat qui se termine en juin prochain.

La Coupe du monde a tout changé

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , tout semblait bouclé pour l’avenir de Lionel Messi avant la Coupe du monde, avec un nouveau contrat jusqu’en juin 2024. Des sources proches du dossier expliquent toutefois que le titre mondial aurait changé pas mal de choses, avec l’Argentin qui serait désormais en position de force et qui souhaiterait donc revoir quelques points importants avec le PSG.

