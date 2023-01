Un transfert surprise est annoncée, l’OM se fait calmer

Axel Cornic

Ces derniers jours, une piste assez surprenante a fait surface avec Ivan Ilić, qu’Igor Tudor connaît bien pour l’avoir eu sous ses ordres à l’Hellas Verona. Plusieurs médias annoncent même un accord imminent pour l’Olympique de Marseille, même si beaucoup de choses peuvent se passer lors des prochaines heures.

La Serie A est le terrain de chasse préféré de Pablo Longoria, qui ne va pas changer de recette de sitôt. Après Ruslan Malinovskyi, le président de l’OM serait sur le point de boucler un deuxième coup avec Ivan Ilić, talentueux milieu de 21 ans actuellement à l’Hellas Verona.

L’OM a un accord avec Verona, mais...

Les médias italiens calment toutefois les ardeurs de l’OM ce mardi. C’est le cas de TMW , qui confirme qu’Ivan Ilić a refusé la première offre marseillaise et n’aurait toujours pas répondu à la deuxième. Car si entre les clubs tout semble bouclé, Longoria ne semble pas encore avoir convaincu le joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2026.

Le Torino aurait les faveurs du joueur

Une tendance confirmée par Gianluca Di Marzio, qui met en garde l’OM face à la concurrence du Torino, qui se trouve dans une situation totalement opposée. Les Granata semblent en effet avoir les faveurs d’Ivan Ilić, mais seraient très loin de pouvoir trouver un terrain d’entente avec l’Hellas Verona. La présence d’Ivan Juric sur le banc turinois, ainsi que l’idée de rejoindre quelques compatriotes comme Vanja Milinkovic-Savic, séduiraient l’international serbe.

Des heures bouillantes pour Ilić