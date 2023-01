Il fait revivre l’OM, une figure du PSG lui tire son chapeau

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines, l'OM affiche une forme étincelante. Le club phocéen a décroché sa sixième victoire consécutive après son succès face à Rennes ce vendredi (1-0). Ce retour en force, la formation marseillaise le doit en grande partie à Pablo Longoria. Jérôme Rothen, ancienne figure du PSG, n'a d'ailleurs pas manqué de saluer le travail du président de l'OM.

Cet hiver, Pablo Longoria est plutôt actif sur le marché des transferts. Le président marseillais fait de son mieux pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor et redynamiser l’OM. Les choses se passent plutôt bien du côté du club phocéen ces dernières semaines. La formation olympienne a décroché sa sixième victoire consécutive en s’imposant face au Stade Rennais ce vendredi (1-0). L’OM affiche une forme étincelante et Pablo Longoria y est pour quelque chose.

«Longoria est vraiment un magicien»

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen n’a pas manqué de lui tirer son chapeau. « Si on compare avec certains clubs qui devraient lutter avec l’OM, l’OL par exemple, tu te dis que Longoria est vraiment un magicien. Il sent le football, il essaye toujours de renforcer son équipe, de la dynamiser, de la rafraîchir. Par moment, ça a ses limites, tu as besoin de stabilité dans le vestiaire, pour prendre ses repères. J’ai émis beaucoup de doutes et j’attends de voir encore, mais ce qui se passe à l’OM, c’est pas mal avec cette série de victoires » a expliqué l’ancien joueur du PSG.

