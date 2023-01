Fin du calvaire pour l'OM, le PSG est prévenu

La rédaction

Actuellement 3e de Ligue 1, l'OM a décroché sa qualification en 8e de finale de la Coupe de France après sa victoire (1-0) contre Rennes. Evidemment, le peuple marseillais se met à rêver d'un titre plus de 10 ans après le dernier sacre en Coupe de la Ligue. Pour Eric Di Meco, l'attente a été top longue et l'ancien latéral prévient le PSG.

Depuis la reprise du championnat suite à la trêve hivernale et la Coupe du monde au Qatar, l'OM cartonne. Les hommes d'Igor Tudor restent sur 4 victoires consécutives en championnat et poursuivent leur parcours en Coupe de France, après des victoires contre Hyères (N2) en 32e de finale puis Rennes en 16e.

«Trop longtemps que tout le monde attend»

La bonne dynamique marseillaise permet à Eric Di Meco de rêver d'un nouveau sacre, particulièrement attendu : « Pour les supporters, voire même pour certains joueurs, un titre, ça ferait du bien et bien sûr qu’il faut aller le chercher. Tu as le huitième, puis le quart et après, c’est la folie. Pour le club, on sait évidemment que c’est plus important pour les finances d’être sur le podium que de gagner ce titre-là, mais il n’empêche que ça fait trop longtemps. Trop longtemps que tout le monde attend» , a-t-il confié sur les ondes RMC .

Enfin la bonne pour l'OM ?