L'OM en pleine réflexion, une énorme surprise est possible

Dans un peu plus d'une semaine maintenant, le mercato hivernal refermera ses portes. La dernière ligne droite approche donc et à l'OM, la question est de savoir si cela va encore bouger dans le sens des arrivées. Alors que Ruslan Malinovskyi a déjà rejoint le club phocéen, Leandro Trossard a échappé à Pablo Longoria. Le club phocéen travaille alors sur d'autres dossiers, mais voilà qu'une surprise ne serait pas écarter à l'OM. Explications.

Ça bouge à l'OM en ce mercato hivernal et ce dans tous les sens. Tandis que Gerson, Luis Suarez et Isaak Touré ont quitté le club phocéen, Ruslan Malinovskyi a lui rejoint la Canebière. Pour le moment, l'Ukrainien est la seule recrue de l'OM en ce mois de janvier. Et la dernière ? Pablo Longoria l'avait annoncé, il souhaitait encore recruter un autre élément offensif. Il travaillait d'ailleurs en cachette sur un dossier... qui s'est soldé par un échec. En effet, c'est Leandro Trossard que le président de l'OM voulait recruter et voilà que le Belge s'est finalement engagé avec Arsenal. Longoria y a pourtant cru, mais quand les Gunners sont arrivés pour l'ex-joueur de Brighton, tout a basculé.

Malinovskyi... et puis c'est tout ?

Suite à cette échec de l'OM avec Leandro Trossard, la question est de savoir quelle sera la suite du mercato hivernal des Phocéens. Pour La Provence , une source à l'OM a fait savoir qu'il y avait actuellement 3-4 possibilités à l'étude pour oublier le Belge et Joaquin Correa (Inter Milan) n'en ferait pas partie. Malgré tout, rien ne dit qu'un nouveau joueur offensif intégrera l'effectif d'Igor Tudor d'ici la fin du mercato hivernal. En effet, le quotidien régional assure qu'actuellement, l'OM réfléchirait sérieusement à l'utilité ou non de faire venir encore une recrue.

Ne pas perturber l'équilibre à l'OM

Mais pourquoi une telle réflexion de l'OM ? Le club phocéen aurait ses raisons. L'actuel 3ème de Ligue 1 ne voudrait pas perturber l'équilibre actuel au sein du groupe d'Igor Tudor. Pour l'OM, si un joueur débarque, il faut que celui-ci apporte une véritable plus-value et qu'il soit efficace dès maintenant. A voir maintenant quel sera le résultat de cette réflexion de l'OM...