Kylian Mbappé, le message spécial après son transfert !

Ce jeudi soir, l'Espagne a éliminé l'équipe de France en demi-finale de la Ligue des Nations. Lors de cette rencontre, Dean Huijsen avait face à lui un certain Kylian Mbappé. Ennemis d'un soir, les deux joueurs seront prochainement ensemble au Real Madrid. De quoi donner lieu à un échange spécial en marge de ce France-Espagne.

« Ça se paie cash »

Ce France-Espagne a d'ailleurs tourné en faveur de la Roja au terme d'un scénario fou (5-4). A propos de la défaite des Bleus, Kylian Mbappé avait notamment confié : « On a 10 minutes de trou en première période et en seconde période, et on prend deux buts à chaque fois. Ça se paie cash au haut niveau, mais c'est encourageant ».