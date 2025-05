Kylian Mbappé, la séparation brutale !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors que le trio Jude Bellingham, Rodrygo Goes et Vinicius Jr était sur le toit de l’Europe en fin de saison dernière, l’ajout de Kylian Mbappé n’a pas eu l’effet immédiat escompté. Au point où Rodrygo se sentirait sacrifié sportivement parlant. Il est question d’un ras-le-bol du Brésilien prêt à tout plaquer à cause des trois autres « Fantastiques »…

Kylian Mbappé est à une victoire du FC Barcelone en Liga de faire une saison blanche au vu des standards élevés du Real Madrid. Certes, la recrue star du club merengue a mis sa main sur la Supercoupe d’Europe l’été dernier et sur la Coupe intercontinentale de la FIFA. Néanmoins, le Real Madrid a déjà perdu la Coupe du roi, la Ligue des champions et se trouve être en ballotage défavorable pour la Liga (7 points de retard sur le Barça à 3 journées de la fin).

Rodrygo Goes, dans l’ombre de Mbappé et de Bellingham ?

En interne, des mouvements sont attendus avec le départ déjà officialisé de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne à la fin du mois de mai et éventuellement celui de Rodrygo Goes. L’attaquant brésilien de 24 ans se sentirait lésé au Real Madrid d’après Marca qui souligne un sentiment d’infériorité derrière Jude Bellingham et Kylian Mbappé. L’Equipe confirme ce mercredi que sa situation sportive l’agacerait tout particulièrement en interne.

Rodrygo Goes dit stop à cause de Mbappé ?

Aux abonnés absents depuis sa sortie à la mi-temps de la finale de la Coupe du roi (2-3) perdue face au FC Barcelone le 26 avril dernier, Rodrygo Goes devrait rater le troisième match de suite ce mercredi contre Majorque. Insatisfait et visiblement prêt à quitter le navire merengue dès cet été, Rodrygo en serait arrivé à cette conclusion témoignant de la prolongation de Vinicius Jr déjà actée et de la présence de Mbappé, débouchant sur un statu quo pour son statut actuel qui lui déplairait.