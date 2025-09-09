«Je pars», divorce confirmé au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme prévu, le PSG a annoncé dimanche soir le départ de Presnel Kimpembe qui se sépare donc de son club formateur pour aller vivre son premier challenge loin de la capitale, au Qatar. Et le défenseur central s’est livré avec émotion sur ce divorce avec le PSG.

Presnel Kimpembe (30 ans) et le PSG, l’histoire est officiellement terminée ! Le champion du Monde 2018, handicapé par les blessures depuis 2023, n’entrait absolument pas dans les plans d’avenir de Luis Enrique qui souhaitait donc s’en séparer cet été. Une porte de sortie a finalement été trouvée au Qatar pour Kimpembe, qui a néanmoins tenu à faire passer un message aux supporters du PSG dimanche avec une vidéo sur ses réseaux sociaux.

« Un combat, mais aussi beaucoup de joie » « Salut la famille, c'est Presko. Peuple parisien, une nouvelle page va s'écrire. Une va se tourner. Je suis très très fier d'avoir fait partie de cette famille du Paris Saint-Germain, ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d'années. Ca a été un combat, forcément, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de connexions, de rencontres. Beaucoup de valeurs, beaucoup de respect, des choses à défendre, une belle équipe, un joli club, plein de belles choses, des émotions », indique Kimpembe, ému au moment de tourner cette vidéo.