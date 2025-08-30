«Je n’ai pas hésité», il se lâche sur son départ du PSG !

Alexis Brunet

Il est parfois difficile de s’imposer au PSG et certains joueurs décident donc d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. C’est le cas de Naoufel El Hannach, qui a rejoint Montpellier en prêt cet été. Le défenseur central ne regrette pas du tout son choix et il estime d’ailleurs que c’était la meilleure décision à prendre.

Il y a quelques années, le PSG signait des grosses stars à la pelle. Il était alors très difficile pour les jeunes issus du centre de formation de s'imposer, mais cela a un peu changé avec l’arrivée de Luis Enrique. Le coach espagnol n’hésite pas à faire confiance à des jeunes éléments, mais certains continuent toutefois d’aller voir ailleurs.

Le PSG a prêté El Hannach à Montpellier Parmi les jeunes éléments prometteurs du PSG, on retrouve notamment Naoufel El Hannach. Ce dernier est un défenseur central droitier de 18 ans et il a quitté le club de la capitale cet été. Il a été prêté à Montpellier, sans option d’achat, afin d’emmagasiner de l’expérience avant de faire son retour à Paris.