Incroyable, Kylian Mbappé va négocier avec le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé s'est lancé dans un bras de fer avec le PSG qui espère trouver une solution pour son transfert cet été. Pour cela, tous les regards se tournent vers le Real Madrid, qui semble toutefois très réticent à l'idée de négocier avec les Parisiens.

L'issue du feuilleton Mbappé demeure toujours aussi incertaine. Et pour cause, alors que le PSG espère boucler son transfert cet été, le capitaine de l'équipe de France souhaite quant à lui partir libre dans un an afin de bénéficier de tous les avantages économiques de son contrat actuel, ainsi que ceux d'une signature libre.

PSG : Mbappé, le coup de tonnerre ! https://t.co/4NbU1kqLmc pic.twitter.com/ZlGiPFAmFa — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Le Real Madrid refuse de discuter avec le PSG

Par conséquent, le bras de fer est lancé et le PSG espère qu'une offre convaincante sera transmise par le Real Madrid, le club dont rêve Kylian Mbappé. Néanmoins, selon les informations de AS , le club madrilène, n'a aucune intention de discuter avec le PSG alors que la perspective d'attirer Kylian Mbappé libre dans un an est toujours possible.

Mbappé contraint de lui même négocier son transfert ?