«Impressionnant» : Le PSG a bouclé le transfert parfait ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG s'est montré peu actif mais a tout de même lâché 40M€ pour s'attacher les services de Willian Pacho, méconnu du grand public. Le défenseur équatorien a débarqué en provenance de l'Eintracht Francfort et semble déjà faire l'unanimité à Paris aussi sûr qu'en dehors des terrains.

Durant le mercato estival, le PSG s'est montré relativement discret en recrutant seulement quatre joueurs, la plupart étant méconnu du grand public. C'est le cas de Willian Pacho, qui a débarqué en provenance de l'Eintracht Francfort pour environ 40M€. Un gros investissement pour un joueur qui possède peu d'expérience au niveau européen. Et pourtant, l'international équatorien réalise un excellent début de saison et s'impose comme l'un des patrons du PSG où sa charnière avec Marquinhos est très prometteuse. Titulaire contre Strasbourg samedi soir, Willian Pacho a de nouveau convaincu alors qu'il était encore en Amérique du Sud 48 heures plus tôt.

PSG : Il va signer, son clan annonce du lourd ! https://t.co/8uoMlb5pmW pic.twitter.com/IFlLt41I4M — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

«C'était impressionnant»

Dino Toppmöller, son ancien entraîneur à l'Eintracht Fracfort, n'est d'ailleurs pas étonné par le rendement de Willian Pacho. « S'il jouait un match avec l'Équateur et revenait le jeudi soir dans la ville, le samedi il pouvait jouer tranquillement en faisant un top match. C'était impressionnant, car en plus, il était à chaque fois très bon. C'est quelqu'un de très fiable », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.

«C'est quelqu'un de très discipliné, très rigoureux»

Un avis partagé par Miguel Angel Ramirez, son premier entraîneur à Independiente, en Équateur : « C'est un très bon coéquipier et un superbe joueur pour tous les entraîneurs. C'est quelqu'un de très discipliné, très rigoureux, qui s'adapte très vite, car il est très intelligent. Il écoute beaucoup, il sait comment s'améliorer et répondre à ce que souhaite l'entraîneur. » Et alors que Willian Pacho a encore des axes de progression, notamment concernant sa relance, dans son entourage, on n'est pas du tout inquiet. « Il sait où sont ses défauts. Mais vous allez voir qu'il va devenir un relanceur de grande qualité avec le temps, parce qu'il a une capacité d'adaptation et d'apprentissage au-dessus de la moyenne », confie un proche du défenseur du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE.