«Ils s’en foutent», les transferts au PSG qui n’ont pas vu le jour !

Cet été, le PSG n'a pas passé beaucoup de temps à recruter de nouveaux joueurs pour son effectif. Le club de la capitale s'est concentré sur la venue de Lucas Chevalier, qui a fait beaucoup de bruit, et le recrutement d'Illya Zabarnyi. Une décision qui inquiète de nombreux supporters. D'après Daniel Riolo, du côté des dirigeants, ce choix est plutôt bien assumé.

Ces derniers mois, l'effectif du PSG a dépensé beaucoup d'énergie sur le terrain, terminant la saison mi-juillet avec la Coupe du monde des clubs. Des efforts importants qui pourraient compter cette saison, alors que les blessures commencent déjà à garnir les rangs parisiens. Pour autant Daniel Riolo assure que les dirigeants parisiens ont pleinement conscience de ce qu'ils font et ne semblent pas perturbés par la situation.

Le PSG en danger à cause du mercato ? Avec seulement deux arrivées au club cet été, le PSG n'a pas passé beaucoup de temps à essayer de renforcer son effectif. La profondeur de banc fait beaucoup parler à Paris, de nombreux observateurs ayant peur que le club ne connaisse trop de difficultés. « Ce n’est pas une surprise, on le sait depuis des semaines. Paris ça a tourné magnifiquement. C’est compliqué de ne pas recruter, de ne pas constituer un banc. C’est un choix. Je pense qu’ils bossent comme des tarés, la cellule de performance, pour être en forme à des moments précis, c’est à dire en janvier. Une ou deux recrues n’auraient pas été de trop ? Oui. Mais ils n’arrêtent pas de dire qu’ils s’en foutent » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.