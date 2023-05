«Il y a une fracture» : C'est terminé entre le PSG et cette superstar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé à la cheville depuis février dernier et contraint de se faire opérer, Neymar fait tout de même parler de lui. Son absence à Strasbourg pour le titre du PSG n’a pas plu en interne, ce qui semble tirer un trait définitif sur son aventure parisienne. Le club de la capitale cherche à tout prix à s’en séparer.

La saison du PSG se terminera ce samedi après un ultime match contre Clermont. Mais l’essentiel est acquis : le titre de champion de France. Luis Campos peut donc d’ores et déjà se focaliser sur le mercato estival qui va démarrer au début du mois de juin. Et l’un des dossiers chauds concernera forcément Neymar. Encore blessé, l’international brésilien est plus que jamais sur le départ du PSG.

Neymar n’était pas à Strasbourg

Et ce récent voyage à Monaco ne va rien arranger. Alors que le PSG se déplaçait à Strasbourg et n’avait besoin que d’un point pour devenir champion, la plupart des blessés ont fait le chemin jusqu’en Alsace. Neymar, lui, n’y était pas. La déclaration de Christophe Galtier n’a pas vraiment convaincu, Loïc Tanzi est donc revenu sur ce sujet tout en abordant son avenir. Car les deux sont plutôt liés…

Mbappé l’attend au PSG, il se lâche sur son avenir https://t.co/Mq4wM0ozJw pic.twitter.com/Ua2SJhKWWA — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

La fin approche pour son aventure au PSG