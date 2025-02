«Il veut aller au Barça», le PSG a bloqué une star !

Thomas Bourseau

L’histoire de Marco Verratti avec le PSG aurait pu avoir une fin alternative. Parti à Al-Arabi à l’été 2023, l’international italien ne devait pas connaître le Qatar après son passage au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le projet pour lui était de raccourcir son aventure longue de 11 ans au club, pour rebondir au FC Barcelone en 2017.

A l’été 2017, le Paris Saint-Germain a sorti le chéquier et n’a pas lésiné sur les moyens afin de laver l’affront subi en Ligue des champions au Camp Nou le 8 mars de l’année en question. Un souvenir douloureux pour tout fan et suiveur du PSG puisque c’est le soir de la fameuse remontada du FC Barcelone (6-1). La première élimination en 1/8ème de finale de l’ère qatarie en Ligue des champions en grande partie à cause de Neymar, auteur d’un doublé ce soir là.

En 2017, le PSG recrute Neymar et Mbappé, mais bloque Verratti !

Pendant le mercato estival, le Paris Saint-Germain décidait de lever sa clause libératoire de 222M€ incluse dans son ancien contrat au FC Barcelone afin de le recruter dans la capitale. Neymar fut suivi de Kylian Mbappé notamment avec Dani Alves. Néanmoins, Marco Verratti, référence du milieu de terrain du Paris Saint-Germain à l’époque aux côtés de Blaise Matuidi et de Thiago Motta, aurait pu faire le chemin inverse.

«C’est le moment où il veut aller au Barça et qu’on l’empêche d’y aller»

Pendant son passage sur la chaîne YouTube : Passe D, l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo a confirmé les informations sur le transfert avorté de Marco Verratti au FC Barcelone. « J’ai l’habitude de dire que 2017 a été un virage pour lui. C’est le moment où il veut aller au Barça et qu’on l’empêche d’y aller ».