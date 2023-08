Il quitte l’OM et passe aux aveux !

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez n’est, depuis le 1er juillet, plus un joueur de l’OM au vu de sa situation contractuelle. Et alors que RMC Sport a confié que le Chilien n’était finalement plus très emballé par l’idée de revenir à Marseille sans Ligue des champions notamment, le principal intéressé à remis les pendules à l’heure sur les réseaux sociaux.

L’espace d’une saison, Alexis Sanchez a mis le feu au Vélodrome. De par sa grinta, sa générosité, son implication et son réalisme, les supporters de l’OM ont adopté El Niño Maravilla . Pour autant, selon RMC Sport, Sanchez est la cause de la fin de sa collaboration avec l’OM, ayant insisté pour ne signer qu’une saison avec une autre en option lorsque l’Olympique de Marseille souhaitait un contrat de deux ans. Le fait que le projet sportif du club ait changé avec Marcelino aurait également pesé dans la balance.

«Pour Marseille et son équipe je n’ai que des remerciements»

Mais sur Rothen s’enflamme, le journaliste Florent Germain a confié que l’absence de l’OM en Ligue des champions aurait également joué dans la décision finale d’Alexis Sanchez de quitter l’OM alors que le club phocéen n’a pas vraiment forcé sur la fin pour le faire revenir. Au moment de se lancer une nouvelle aventure à l’Inter, Alexis Sanchez a lâché ses vérités sur Instagram en commençant par remercier les supporters.



« Pour Marseille et son équipe je n’ai que des remerciements vis à vis de la direction du club, de son équipe médicale, du personnel de la cuisine et de tout le club. Avec mes partenaires j’ai partagé de très bons moments. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement. Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments ».

«Pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille»