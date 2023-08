OM : Le feuilleton de l’été prend fin, tout est révélé

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez a su conquérir les coeurs des supporters marseillais la saison dernière, mais va finalement retrouver l’Inter alors qu’il aurait pu activer la clause présente dans son contrat à l’OM afin de le rallonger. L’Olympique de Marseille a tourné la page et Sanchez s’en est allé pour différentes raisons. Explications.

L’espace d’une saison, Alexis Sanchez a enflammé les travées du Vélodrome et est parvenu à retrouver son meilleur niveau à l’OM. Néanmoins, arrivé libre de tout contrat en provenance de l’Inter, le Chilien a refusé de signer le bail initialement proposé par le club phocéen, à savoir deux saisons, privilégiant un contrat d’un an avec une autre en option selon Florent Germain.

L’OM a proposé le même contrat que l’Inter à Alexis Sanchez

Sur les ondes de RMC pour Rothen s’enflamme ce vendredi, le journaliste de RMC Sport a confié que l’OM aurait souhaité poursuivre sa collaboration avec Alexis Sanchez avec un nouveau contrat assorti d’un salaire annuel de 3M€ net. Ce qui équivaut à l’offre de l’Inter, que Sanchez est sur le point de retrouver. Cependant, Alexis Sanchez s’est fait désiré à Marseille selon Florent Germain et l’OM a finalement pris une autre direction pour son projet.

L’OM a changé de projet en faisant une croix sur Sanchez, le joueur est parti sans dire au revoir

Marcelino a hérité du poste d’entraîneur fin juin et le président Pablo Longoria a fait le choix de miser sur les recrues réclamées par l’Espagnol et notamment sur les jeunes joueurs recrutés, plutôt que de promettre un temps de jeu conséquent à Alexis Sanchez. La piste aurait alors été enterrée à Marseille, l’OM n’aurait d’ailleurs pas fait le forcing sur la fin du feuilleton et en cause de l’absence de Ligue des champions au club phocéen, Alexis Sanchez n’aurait plus eu envie de revenir à l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, le joueur serait parti sans dire au revoir.