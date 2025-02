«Il m’attend» : De Zerbi a trouvé la recrue idéale à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille a rapidement comblé le départ d'Elye Wahi en recrutant Amine Gouiri (Rennes), qui a eu l’occasion de jouer ses premières minutes face à Lyon (3-2) dimanche soir. Présenté à la presse, l’attaquant algérien est revenu sur les attentes de Roberto De Zerbi le concernant et la liberté que semble vouloir lui donner l’entraîneur phocéen.

L’OM n’aura donc mis qu’une semaine à boucler la succession d’Elye Wahi, parti à l’Eintracht Francfort pour 26M€ hors bonus. Vendredi soir, le club phocéen a officialisé le recrutement d’Amine Gouiri, qui a déjà fait ses premiers pas sous le maillot de l’OM à l’occasion de l’Olympico (3-2) dimanche soir. Présenté au lendemain de la victoire contre l’OL, Amine Gouiri est revenu sur les attentes de Roberto De Zerbi le concernant.

« Il m’attend surtout au poste de numéro 9 »

« Il m’attend surtout au poste de numéro 9, mais il sait aussi que je peux jouer dans les deux positions en dessous. Donc, ça dépendra des matchs. Il veut que je participe au jeu, que je fasse des appels en profondeur et, surtout, que je sois présent dans la surface. Mais il ne veut pas que je reste uniquement dans la surface », a confié l’attaquant algérien.

« Sa façon de faire jouer son équipe correspond à ce que j’aime sur le terrain »

« Il souhaite, en fonction de mes qualités – parce qu’il les connaît très bien –, que je participe au jeu, que je termine les actions, et surtout que je prenne du plaisir. Il dit que dans les 30 derniers mètres, c’est l’instinct qui prime et qu’il faut s’amuser », poursuit Amine Gouiri, ne cachant pas que la présence de Roberto De Zerbi sur le banc a influencé son choix. « Franchement, ça a beaucoup pesé dans ma décision. J'avais parlé avec lui avant de venir ici. C’est un coach que j’ai suivi à Brighton, et il me connaissait déjà depuis mon passage à Nice, a révélé Gouiri. C'est un entraîneur qui parle football de manière passionnée, et ça me parle aussi. Sa façon de faire jouer son équipe correspond à ce que j’aime sur le terrain. Je me vois parfaitement dans ce qu’il demande, et je pense que mes qualités s’accordent très bien avec ses attentes. » Tout semble donc réuni pour faire du passage d’Amine Gouiri à l’OM une réussite.