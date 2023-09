Il dévoile les coulisses de son transfert au RC Lens

Hugo Chirossel

Alors que le RC Lens se déplace sur la pelouse de Strasbourg vendredi, pour le compte de la septième journée de Ligue 1, Ruben Aguilar était présent ce mercredi en conférence de presse. Arrivé dans les dernières heures du mercato estival en provenance de l’AS Monaco, le latéral droit a raconté les coulisses de son transfert chez les Sang et Or.

Après un début de saison très compliqué, le RC Lens a retrouvé des couleurs le week-end dernier lors de la réception de Toulouse (2-1), sa première victoire de la saison. Les Sang et Or essayeront d’enchaîner avec une deuxième vendredi, à l’occasion de leur déplacement sur la pelouse de Strasbourg.

«J’ai eu un entretien téléphonique avec le coach qui s’est super bien passé»

En marge de cette rencontre, Ruben Aguilar s’est présenté en conférence de presse ce mercredi. Arrivé au RC Lens en fin de mercato estival en provenance de l’AS Monaco, le latéral droit âgé de 30 ans a raconté ses premiers échanges avec son nouvel entraîneur, Franck Haise.

«J’ai entendu que du positif sur lui»