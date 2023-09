Transfert de dernière minute, le RC Lens annonce du lourd

La rédaction

Dans les dernières heures du mercato, le RC Lens a réussi à boucler le transfert de Ruben Aguilar qui viendrait apporter de la concurrence au poste de piston droit après le départ de Julien Le Cardinal qui n’a jamais convaincu avec les Sang-et-Or. Et Arnaud Pouille se réjouit de ce transfert.

Pouille s'enflamme pour Aguilar

« La signature de Ruben constitue un renfort de choix. De Grenoble à Monaco en passant par l'Equipe de France A, c'est une valeur sûre du championnat qui nous rejoint. Ruben est un défenseur combattif, un joueur de club en phase avec l'ADN familial du Racing, un travailleur qui se donne pour le collectif », lance le directeur général du RC Lens sur le site officiel du club, avant de poursuivre.

«Ses valeurs collent tellement aux nôtres que les échanges ont été rapides»