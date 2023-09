L’OM boucle un transfert surprenant, c’est la panique

La rédaction

Dans les dernières du mercato, l’OM a dégainé une offre de 2,5M€ pour recruter Amir Murilllo qui débarque en provenance d’Anderlecht. Le Panaméen débarque pour venir concurrencer Jonathan Clauss au poste de latéral droit. Mais son recrutement étonne Florian Holsbeek qui suit de près le football belge.

Très actif sur le mercato, l'OM a enrôlé huit nouveaux joueurs, mais a attendu les dernières heures du marché pour officialiser l'arrivée d'un latéral très attendu pour offrir une concurrence à Jonathan Clauss. C'est ainsi que Pablo Longoria a lâché environ 2,5M€ pour recruter Amir Murillo qui débarque en provenance d'Anderlecht. Un joueur méconnu du grand public, mais selon le recruteur Florian Holsbeek, très présent sur le marché belge, ce n'est pas vraiment une bonne pioche pour l'OM.

«Dans son dos, il y a toujours des espaces, il ne sait pas s’aligner et défendre à 4»

« C’est un joueur qui est arrivé en Belgique avec une belle carte de visite. Un international qui a joué la Coupe du Monde… A côté de ça c’est un joueur qui a énormément de problème. Il est nonchalant. Il n’actionne pas le contre-pressing à la perte de balle… Le problème ce n’est pas qu’il ne veut pas défendre , c’est qu’il ne sait pas défendre. Il ne ressert pas assez dans l’axe quand le jeu se passe à gauche. Il ne rentre pas, il laisse de l’espace. Dans son dos, il y a toujours des espaces, il ne sait pas s’aligner et défendre à 4 », constate le scout dans des propos accordés à Football Club de Marseille avant de poursuivre.

«Il va laisser des espaces dans son dos et ça va foutre tout le monde dans la mer**»