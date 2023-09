PSG : C’est terminé pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Le mercato a fermé ses portes un peu partout en Europe. Comme l'été dernier, Kylian Mbappé a fait parler de lui suite à son refus de prolonger avec le PSG. Mais malgré toutes les rumeurs, l'attaquant parisien défendra les couleurs du club de la capitale cette saison.

Le feuilleton est terminé. Après de longs mois d'incertitude concernant l'avenir de Kylian Mbappé, l'attaquant évoluera encore avec le PSG cette saison. Le Real Madrid et l'Arabie saoudite doivent s'en mordre les doigts mais la volonté du joueur était claire : il voulait honorer sa dernière année de contrat. Et l'aventure pourrait même durer un peu plus longtemps que prévu.

Mbappé reste au PSG

Mécontent de la décision de Kylian Mbappé de ne pas prolonger, le PSG avait tout mis en oeuvre pour le pousser vers la sortie cet été. Mais le meilleur buteur de l'histoire du club n'a pas cédé. Placé dans le loft, Mbappé a continué de s'entrainer avec sérieux en attendant patiemment sa réintégration. Le PSG s'était donc ravisé, se rendant bien compte qu'il ne pouvait pas se passer d'un tel joueur. Des discussions ont eu lieu récemment entre le joueur et la direction parisienne et elles pourraient déboucher sur un accord presque inattendu au vu de la situation d'il y a quelques semaines.

Une prolongation pour Mbappé ?