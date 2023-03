Il claque la porte du PSG et jubile

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2019 avec le PSG, Adrien Rabiot a préféré partir librement et gratuitement vers la Juventus, plutôt que de prolonger son séjour à Paris. Interrogé après la victoire de l'équipe de France contre l'Irlande ce lundi soir, le milieu de terrain tricolore a avoué que son départ du Parc des Princes lui avait permis d'exploser.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a décidé de voler de ses propres ailes à l'été 2019. Alors qu'il était dans la dernière année de son contrat, le milieu de terrain français a refusé de prolonger avec le club rouge et bleu. Un choix qui a provoqué sa mise au placard. Malgré tout, Adrien Rabiot a campé sur ses positions, avant de rejoindre la Juventus librement et gratuitement. Et il ne regrette en aucun cas d'avoir pris cette décision.

Rabiot se réjouit de son transfert du PSG vers la Juve

Très performant sous les couleurs de la Juventus ces derniers mois, Adrien Rabiot est devenu un élément indéboulonnable de Didier Deschamps en Bleu . Interrogé sur le sujet après Irlande-France (0-1), le milieu de terrain de 27 ans a expliqué que son départ du PSG vers Turin lui avait permis d'atteindre son meilleur niveau.

«Mon passage en Italie me fait du bien»