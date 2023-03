Ça balance sur Deschamps, «Benzema n'a jamais été heureux»

Thibault Morlain

Ces derniers jours, les tensions sont reparties de plus belle entre Didier Deschamps et Karim Benzema. En effet, depuis le forfait du Ballon d'Or à la Coupe du monde, la polémique ne fait qu'enfler. Aujourd'hui, le dialogue est plus que jamais rompu entre les deux hommes et le clan Benzema a fait quelques confidences à ce propos.

Entre Didier Deschamps et Karim Benzema, il y a eu des hauts, mais aussi des bas. On se souvient bien évidemment de la mise à l'écart du Ballon d'Or pendant plus de 5 ans en équipe de France. Si Benzema avait fini par être rappelé, voilà qu'une nouvelle polémique a éclaté suite à son forfait à la Coupe du monde. De quoi un peu plus raviver le conflit avec Deschamps.

« Il est amer »

Un proche de Karim Benzema a d'ailleurs fait certaines révélations concernant la relation du Madrilène avec Didier Deschamps. Pour le Daily Mail , cette source a ainsi lâché : « Karim n'a jamais été heureux de la façon dont il a été traité par Deschamps et la hiérarchie française. Son absence du match contre les Pays-Bas montre à quel point il est amer ».

« Ça appartient au passé »