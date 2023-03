Catastrophe en équipe de France, une explication tombe pour Deschamps

Arnaud De Kanel

Le 18 décembre dernier, l'équipe de France s'inclinait aux tirs aux buts en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine de Leo Messi. Après cette catastrophe, Didier Deschamps expliquait que l'exercice résultait d'une forme de loterie. Très critiqué suite à cela, le sélectionneur aurait tout simplement mal communiqué d'après Vincent Duluc.

En France, les pénaltys ne sont pas la spécialité maison. En 2006 déjà, les Bleus avaient perdu en finale de Coupe du monde sur cet exercice. A l'Euro 2021 et au Mondial 2022, la bande menée par Didier Deschamps essuyait une nouvelle désillusion aux tirs aux buts. Le sélectionneur préférait se « cacher » derrière la loterie de l'exercice, ce qui avait suscité l'étonnement de plusieurs observateurs. Mais pas de panique, Les Bleus travaillent leurs pénaltys, Deschamps a tout simplement été maladroit et il a une façon de faire un peu différente des autres sélectionneurs comme le constate Vincent Duluc.

Duluc pointe «un malentendu»

« Les pénaltys ? Je pense qu'il y a un malentendu sur le sujet. Quand Deschamps évoque "une loterie", tout le monde pense qu'il ne les prépare pas, ce qui est faux : le staff a évidemment toutes les datas, et les gardiens ont ces informations, comme les autres. La «loterie», selon Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens, vient de la prise de décision du tireur par rapport à ses habitudes : il peut avoir tiré à gauche cinq fois de suite, et choisir la droite. Après, des gardiens sont de meilleurs spécialistes que d'autres, et c'est le cas de Mike Maignan. Comme Fabien Barthez, Hugo Lloris avait un très mauvais bilan dans les séances de tirs au but; en cours de jeu, sur les sept derniers qu'il avait eu à subir, il avait arrêté celui du Suisse Rodriguez, avait vu le deuxième de Kane son coéquipier, filer hors cadre, et avait arrêté la première tentative de Lewandowski donnée justement à retirer », a expliqué Vincent Duluc, interrogé par un internaute sur le site L'Equipe , avant d'ajouter.

«Il y a toujours eu deux écoles»