Il clame son amour pour le PSG, Luis Enrique va le régaler

Thomas Bourseau

Ces derniers temps en Ligue 1, Bradley Barcola enchaîne les titularisations alors que ce ne fut pas le cas en début de saison. Contractuellement lié au PSG jusqu’en 2028, la recrue estivale parisienne compte bien s’éterniser dans la capitale. Et Luis Enrique n’a pas de problème avec cela.

Bradley Barcola commence à se faire une sérieuse place dans le onze de départ de Luis Enrique. Dans son couloir gauche, l’attaquant de 21 ans recruté à l’OL cet été s’est rapidement intégré au Paris Saint-Germain. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, l’international espoir français ne compte pas partir de sitôt.

Barcola : «J'espère être là le plus longtemps possible»

Ce sont en effet les propos tenus par Bradley Barcola à TF1 dans le cadre d’une interview pour l’émission dominicale Téléfoot . « Honnêtement, c'est un très grand club. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat longue durée donc j'espère être là le plus longtemps possible ».

PSG : Une offre de 15M€ est partie pour un buteur https://t.co/SsBfGXIo21 pic.twitter.com/nnA0G0cn5W — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

«L’objectif c'est de voir comment il s'adapte et s'intègre au groupe. On ne prend pas l'âge en compte»