Il annonce la prochaine star du PSG en direct !

Comme annoncé un peu partout ces derniers jours, Ousmane Dembélé devrait être la prochaine recrue du PSG. D’ailleurs, Xavi en personne a confirmé le départ de son attaquant, et l’entraîneur du FC Barcelone affiche au passage ses grands regrets quant au choix de son futur ex-protégé.

Ousmane Dembélé et le PSG, ça brûle ! Le club francilien et le FC Barcelone négocient les ultimes détails du transfert de l’attaquant tricolore, qui s’apprête donc à débarquer au Parc des Princes afin d’assurer la succession de Kylian Mbappé qui est également en instance de départ. D’ailleurs, dans la nuit de mardi à mercredi, Xavi a lui-même confirmé au micro de la chaine espagnole TV3 le départ de Dembélé en direction du PSG.

« Il a demandé à partir »

« Je vais être clair, Dembélé nous a demandé de partir, il nous a dit qu'il avait une proposition du PSG, qu'ils l'avaient appelé de là-bas et il a été très direct. C'est une décision personnelle et nous ne pouvons rien y faire. Je suis vraiment désolé pour lui parce que nous avons pris grand soin de lui pour qu'il soit heureux et qu'il continue à faire la différence, mais il a cette proposition, il a dit qu'il voulait partir. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, c'est hors de notre portée, et je lui souhaite toute la chance du monde parce qu'il nous a beaucoup apporté, au moins quand j'étais entraîneur », explique Xavi, qui annonce donc le transfert imminent de Dembélé au PSG et ne cache pas sa déception.

« La décision est prise »