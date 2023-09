Il annonce la bonne pioche du PSG sur le mercato

Thomas Bourseau

Luis Enrique est le huitième entraîneur de l’ère QSI du PSG. Et à en témoigner l’idée de jeu prônée par l’ancien coach du FC Barcelone et de La Roja, le Paris Saint-Germain pourrait bien avoir trouver le profil adéquat pour le renouveau souhaité par le président Nasser Al-Khelaïfi. Marquinhos confirme que le club parisien a frappé fort sur le marché.

Ces dernières années, le PSG a tenté plusieurs paris sur le marché des entraîneurs. A commencer par les prometteurs Unai Emery et Thomas Tuchel, avant de miser sur un ancien de la maison en la personne de Mauricio Pochettino et, finalement, de donner les clés de l’effectif à un Français, champion de France avec le LOSC en 2021 : Christophe Galtier.

«Il est intense, exigeant avec nous peu importe l'adversaire»

Souhaitant renouveler l’effectif et l’identité de jeu du Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaïfi a pris la décision de tout changer en nommant Luis Enrique en tant qu’entraîneur du club de la capitale. Champion d’Europe avec le FC Barcelone et doté de l’expérience mondiale de par son passage sur le banc de la sélection espagnole, Enrique a un pedigree alléchant pour le PSG. Et Marquinhos ne s’y est pas trompé, le club a fait une bonne pioche.



« C'est un coach qui aborde le quotidien très intense, préparé. Il a des objectifs très clairs, il n'est pas là pour traiter une compétition différente de l'autre. On sait que le challenge, c'est la Champions League mais pour être prêt face aux grandes équipes, il faut faire un gros travail à l'entraînement, en championnat. Il est intense, exigeant avec nous peu importe l'adversaire. Il est très impliqué dans ce qu'il nous transmet dans les idées ».

