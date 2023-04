Il a snobé le PSG, son clan explique pourquoi

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Eduardo Camavinga était partagé entre le PSG et le Real Madrid. Et l'ancien milieu de terrain du Stade Rennais a finalement opté pour le club merengue. Interrogé ce lundi, l'agent Jonathan Barnett a expliqué pourquoi Eduardo Camavinga avait snobé le PSG pour signer au Real Madrid.

Très performant sous les couleurs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a tapé dans l'œil des grosses écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Et finalement, le milieu de terrain de 20 ans a choisi de rejoindre la Maison-Blanche à l'été 2021, signant un contrat de six saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027.

Camavinga a snobé le PSG pour le Real Madrid

Alors qu'Eduardo Camavinga est comme un poisson dans l'eau au Real Madrid aujourd'hui, son agent en a profité pour revenir sur son transfert. Lors d'un entretien accordé à Goal , Jonathan Barnett a expliqué pour quelle raison son protégé avait snobé le PSG à l'été 2021.

«Le Real Madrid était une évidence»