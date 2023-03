Haaland-Mbappe : Coup de théâtre sur le mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la prolongation de Karim Benzema est dans les tuyaux, le Real Madrid pense tout de même à la succession de son attaquant. Les noms de Kylian Mbappé et Erling Haaland sont récemment ressortis en vue du mercato 2024, mais Florentino Pérez pourrait prendre tout le monde de court en frappant un grand coup dès cet été.

Officiellement sous contrat jusqu’en juin prochain, Karim Benzema devrait prolonger pour une saison supplémentaire, mais les nombreuses absences de l’attaquant pour cause de blessures pourraient amener le Real Madrid à s’activer dès cet été pour recruter un nouvel avant-centre.

Jusqu’à 100M€ déboursés pour un attaquant ?

Selon la Cadena SER , l'obsession du Real Madrid est de recruter un avant-centre pour la saison prochaine, et Florentino Pérez pourrait frapper fort puisque le club pourrait débourser jusqu’à 100M€ afin de trouver un remplaçant à Karim Benzema. Une offensive qui pourrait alors relancer les plans merengue.

Quid de Mbappé et Haaland ?