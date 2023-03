Benzema et les autres sont partis, un joueur de Deschamps jubile

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec les retraites internationales de quatre internationaux, une page se tourne en équipe de France, de quoi permettre à la jeune génération d’avoir une chance de briller sous les ordres de Didier Deschamps. C’est notamment le cas d’Ibrahima Konaté, qui pourrait s’imposer sous le maillot bleu après le départ de Raphaël Varane.

Une nouvelle ère démarre en équipe de France. Pour le début des qualifications pour l’Euro 2024, Didier Deschamps doit se passer des services de Raphaël Varane, Hugo Lloris et Steve Mandanda, qui ont décidé de prendre leur retraite internationale après la Coupe du monde. Ils rejoignent ainsi Karim Benzema, absent au Qatar, qui avait annoncé son retrait de la sélection au lendemain de la finale perdue contre l’Argentine. Quatre départs majeurs qui s'ajoutent aux longues absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté, blessés.

La jeune génération débarque

Forcément, ces absences permettent à certains jeunes de découvrir l’équipe de France. C’est notamment le cas d’Ibrahima Konaté, déjà présents dans la liste de Didier Deschamps lors du dernier Mondial et qui pourrait prendre aujourd’hui une place plus importante dans le groupe après la retraite internationale de Raphaël Varane.

« On commence à s'installer petit à petit »