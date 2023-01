Guendouzi sur le départ, l’OM veut établir un nouveau record

Axel Cornic

Devenu en quelques saisons un élément central de l’Olympique de Marseille, ainsi qu’un chouchou des supporters, Mattéo Guendouzi pourrait partir lors de ce mercato de janvier. Unai Emery, qui l’avait attiré à Arsenal par le passé, souhaiterait en effet le retrouver, mais cette fois du côté d’Aston Villa.

Si le scepticisme entourait son arrivée, notamment à cause de son passé au PSG, Mattéo Guendouzi a mis tout le monde d’accord à l’OM et sous Jorge Sampaoli puis Igor Tudor, il s’est affirmé comme un titulaire indiscutable. Mais la belle histoire pourrait bien se terminer.

Emery veut Guendouzi à Aston Villa

Plusieurs médias ont en effet évoqué ces derniers jours un intérêt prononcé d’Aston Villa, où Guendouzi pourrait retrouver son ancien coach Unai Emery. Les deux s’étaient côtoyés à Arsenal et le technicien espagnol aimerait beaucoup l’avoir à nouveau sous ses ordres.

« Il n'y a pas de conversation entre clubs, on n'a reçu aucune offre »

Interrogé ce jeudi sur ce sujet, Pablo Longoria a toutefois assuré n’avoir eu aucun contact avec les Villans . « J'ai lu comme vous les informations dans la presse. Il n'y a pas de conversation entre clubs, on n'a reçu aucune offre » a expliqué le président de l’OM, lors de la présentation de la nouvelle recrue Ruslan Malinovskyi. « Je ne sais pas si ça discute avec l'entourage du joueur. C'est que de la spéculation ».

