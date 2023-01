L’OM va toucher un incroyable jackpot

Arthur Montagne

Déjà très actif cet hiver, l’OM a réussi à céder Gerson pour environ 20M€, bonus compris, et c’est loin d’être terminé. Et pour cause, le club marseillais est attaqué de toutes parts sur le mercato, notamment pour Mattéo Guendouzi et Leonardo Balerdi. Et cela pourrait rapporter très gros à Frank McCourt.

C'était attendu, l'OM est très actif cet hiver. Après un mercato estival déjà très animé, Pablo Longoria s'apprête de nouveau à bouger durant le mois de janvier. Et c'est déjà bien parti avec le prêt de Ruslan Malinovaskyi qui est arrivé en provenance de l'Atalanta. Mais c'est surtout du côté des départs que cela pourrait rapporter gros à l'OM.

L’OM va récupérer sa mise pour Gerson. Selon @le10sport, Flamengo a payé 15 M€ + des bonus pour s’aligner sur les 20 M€ réclamés par Pablo Longoria depuis 2 mois#MercatOMhttps://t.co/NyoMxYpLjE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 5, 2023

L'OM évite la catastrophe avec Gerson

En effet, après avoir trouvé un accord avec Almeria pour le prêt de Luis Suarez, l'OM a surtout réussi à vendre Gerson pour environ 20M€, bonus compris, à Flamengo, comme révélé par le10sport.com. Une jolie vente qui pourrait être suivie de deux autres très importantes.

Guendouzi et Balerdi pourraient rapporter gros