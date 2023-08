Guendouzi, Sanchez, Payet... Quel joueur va le plus manquer à l'OM ?

La rédaction

Lors de ce mercato estival, l'OM a laissé filer de nombreux joueurs. En effet, Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi, Sead Kolasinac, Arkadiusz Milik, Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Nuno Tavares, Luis Suarez, Konrad de la Fuente et Issa Kaboré sont tous partis ; tandis que Matteo Guendouzi serait sur le point de s'engager en faveur de la Lazio. Selon vous, quel joueur va le plus manquer à l'OM en 2023-2024 ?

Depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria a bouclé de nombreux transferts. En effet, le président de l'OM a officialisé les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Ruben Blanco et de Joaquin Correa. En parallèle de ces sept arrivées, Pablo Longoria a également finalisé plusieurs départs.

L'OM a officialisé 12 départs

En fin de contrat avec l'OM le 30 juin, Alexis Sanchez (Inter), Sead Kolasinac (Atalanta) et Kevin Strootman (Genoa) sont partis librement et gratuitement dans un nouveau club cet été. En parallèle, Ruslan Malinovskyi (Genoa) et Konrad de la Fuente (Eibar) ont été prêté avec option d'achat. De surcroit, Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Arkadiusz Milik (Juventus), Nemanja Radonjic (Torino) et Luis Suarez (Almeria) ont été vendu par l'OM, quand Nuno Tavares (Arsenal) et Issa Kaboré (Manchester City, actuellement à Luton) ont retrouvé leur club à l'issue de leur prêt à Marseille. De son côté, Dimitri Payet a vécu un scénario particulier, puisque son contrat a été résilié par la direction marseillaise, alors qu'il était encore engagé jusqu'au 30 juin 2024.

Direction la Lazio pour Guendouzi ?

Après ces douze départs, l'OM pourrait boucler une nouvelle vente cet été. En effet, Matteo Guendouzi serait tout proche de s'engager en faveur de la Lazio, et ce, pour une somme proche de 18M€ (13M€, plus 5M€ de bonus facilement atteignables, d'après Fabrizio Romano).



