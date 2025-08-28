Guardiola - PSG : La trahison que personne n’attendait ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie, Gianluigi Donnarumma doit se trouver un nouveau club en cette fin de mercato. Le gardien du Paris Saint-Germain pourrait rebondir du côté de la Premier League, avec Pep Guardiola qui souhaiterait miser sur lui pour remplacer Ederson.

C’est le feuilleton de ce mercato estival. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu au PSG, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier. Et si son nom a été annoncé aux quatre coins de l’Europe, l’international italien est toujours au club.

Donnarumma cherche toujours Cette décision a évidemment déclenché d’énormes débats, avec certains observateurs qui se demandent comme le PSG peut se priver d’un joueur de ce niveau. Mais la divorce semble bel et bien acté et, pour le bien de toutes les parties concernées par ce dossier, il est vital de trouver une solution avant la fin du mercato.