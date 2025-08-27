Départ de Donnarumma : Un gros club jette l’éponge, le PSG craint le pire…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur le départ depuis deux semaines et son annonce personnelle sur Instagram, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied bien que le feuilleton autour de son avenir l’envoie à Manchester City. Le timing pourrait s’avérer trop court pour les Citizens contraints de vendre Ederson en amont. Leur voisin de United fermerait sa porte, le projet de vente se complique !

Gianluigi Donnarumma est en partance pour Manchester selon les divers médias depuis deux semaines et son communiqué qui annonçait la fin de son aventure de quatre saisons avec le PSG. Un accord se dessine avec Manchester City sur les termes de son éventuel futur contrat. Cependant, The Athletic a confié qu’aucune négociation officielle n’est à signaler avec le PSG du côté des Skyblues qui confirment cette information. Et qu’en est-il de l’autre club de Manchester ?

City en difficulté pour Donnarumma, Rooney propose United Icône de Manchester United, Wayne Rooney interpellait a direction des Red Devils au micro de la BBC afin qu’elle tente de faire capoter les plans du rival territorial de City dernièrement. « Donnarumma a 26 ans, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui. Je ne vois pas ça comme un risque. J'ai vu une statistique l'autre jour, celle des erreurs menant directement à des buts. Il n'en a commis aucune ». Ce serait toutefois peine perdue.