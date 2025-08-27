Départ de Donnarumma : Un gros club jette l’éponge, le PSG craint le pire…

Sur le départ depuis deux semaines et son annonce personnelle sur Instagram, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied bien que le feuilleton autour de son avenir l’envoie à Manchester City. Le timing pourrait s’avérer trop court pour les Citizens contraints de vendre Ederson en amont. Leur voisin de United fermerait sa porte, le projet de vente se complique !
Gianluigi Donnarumma est en partance pour Manchester selon les divers médias depuis deux semaines et son communiqué qui annonçait la fin de son aventure de quatre saisons avec le PSG. Un accord se dessine avec Manchester City sur les termes de son éventuel futur contrat. Cependant, The Athletic a confié qu’aucune négociation officielle n’est à signaler avec le PSG du côté des Skyblues qui confirment cette information. Et qu’en est-il de l’autre club de Manchester ?
City en difficulté pour Donnarumma, Rooney propose United
Icône de Manchester United, Wayne Rooney interpellait a direction des Red Devils au micro de la BBC afin qu’elle tente de faire capoter les plans du rival territorial de City dernièrement. « Donnarumma a 26 ans, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui. Je ne vois pas ça comme un risque. J'ai vu une statistique l'autre jour, celle des erreurs menant directement à des buts. Il n'en a commis aucune ». Ce serait toutefois peine perdue.
C’est non pour Manchester United, idem pour Galatasaray ?
The Athletic explique que Manchester United se serait rapidement distancé du dossier et n’aurait nullement l’intention de faire de la place dans son effectif dans l’optique d’accueillir Gianluigi Donnarumma. Une option en moins donc pour le PSG alors que Galatasaray ne devrait pas être un filet de sécurité pour le club parisien. Le mercato en Turquie ne fermera ses portes que le 12 septembre prochain, permettant au PSG de se séparer de Donnarumma après la date butoir du mercato dans le top 5 européen le 1er septembre. L’équipe stambouliote ne devrait pas accueillir l’Italien. C’est la panique au Paris Saint-Germain ?