Transfert à l’OM : L’annonce d’un champion d’Europe qui va régaler les supporters

L’OM s’active à quelques jours de la fin du mercato pour finir ses achats. Emerson Palmieri devrait rapidement débarquer dans la cité phocéenne pour renforcer le flanc gauche de la défense, une bonne pioche aux yeux de Cesar Azpilicueta, qui connaît bien l’international italien pour avoir évolué plusieurs années à ses côtés du côté de Chelsea.

Plusieurs joueurs vont débarquer du côté de l’OM avant la fin du mercato estivale prévue lundi, en début de soirée. Emerson Palmieri devrait faire partie des nouveaux joueurs de l’effectif de Roberto De Zerbi cette saison, l’international italien ayant été choisi pour renforcer le flanc gauche de la défense. Un profil validé par Cesar Azpilicueta, ancien de l’OM, qui a bien connu Emerson Palmieri à Chelsea de 2017 à 2022.

« Un latéral gauche moderne » « Emerson est un latéral gauche moderne, très à l'aise techniquement. Il aime participer au jeu offensif, proposer des solutions dans son couloir, et il a une bonne qualité de centre. Il est aussi capable de s'adapter à différents systèmes, que ce soit dans une défense à quatre ou comme piston dans une défense à cinq », confie dans La Provence l’international espagnol, vainqueur de la Ligue des champions en 2021.