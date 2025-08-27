«Une cible de rêve» : Surprise totale, le PSG prépare un transfert de folie pour boucler son mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Assez discret jusque-là sur le mercato, le PSG va-t-il réaliser une dernière opération de folie cet été ? Ce n'est pas à exclure puisque la presse allemande révèle l'intérêt du club parisien pour Michael Olise. Il s'agirait même d'une «cible de rêve» pour le club de la capitale qui suit attentivement l'international français.

Discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG s'est pour le moment contenté de recruter Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Cependant, en cas de départ dans le secteur offensif, une recrue de dernière minute n'est pas à exclure. La situation de Lee Kang-In est notamment à suivre d'ici lundi soir. Et pour le remplacer, le club parisien préparerait déjà du lourd.

Michael Olise dans le viseur du PSG ? En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, le PSG est déjà positionné sur Michael Olise. Selon le journaliste de Sky Sport Allemagne, il s'agit même d'une «cible de rêve» pour le club de la capitale qui surveille la situation de l'international français de loin.