Mercato - PSG : Le coup de pression à 20M€ !

Pierrick Levallet

Le temps presse pour le PSG dans le feuilleton Gianluigi Donnarumma. À quelques jours de la fermeture du mercato, le club de la capitale n’a toujours pas trouvé d’issue favorable pour le départ de l’Italien. Manchester City serait même en train de mettre la pression à la formation parisienne pour le gardien de but de 26 ans.

Le dossier Gianluigi Donnarumma devient urgent pour le PSG. Alors que le marché des transferts ferme ses portes dans quelques jours, le club de la capitale n’a toujours pas trouvé de solution pour se débarrasser du portier italien, remplacé par Lucas Chevalier. Pourtant, le gardien de but de 26 ans tiendrait un accord avec Manchester City. Mais les deux équipes n’arrivent pas à s’entendre sur le montant du transfert.

Manchester City met le PSG sous pression pour Donnarumma Le PSG réclamerait en effet aux alentours de 30M€ pour Gianluigi Donnarumma. Mais comme le rapporte AS, Manchester City ne souhaiterait pas dépenser une somme exorbitante pour le champion d’Europe. Les pensionnaires de la Premier League ne seraient prêts à monter que jusqu’à 20M€ pour l’ancien de l’AC Milan. De cette manière, les Sky Blues mettraient le PSG sous pression sur ce dossier.