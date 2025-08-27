PSG : Deux joueurs sacrifiés pour un transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est bien parti pour se séparer de Carlos Soler, une fois de plus ? Après son prêt à West Ham, le milieu de terrain de 28 ans formé à Valence devrait retrouver le championnat espagnol du côté de la Real Sociedad. L’institution basque mettrait toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif, quitte à consentir à un double sacrifice.

De retour de son prêt d’une saison à West Ham, Carlos Soler n’a pris part à aucun match de la Coupe du monde des clubs, ni la Supercoupe d’Europe ou encore les deux premières sorties de ce début de saison à Nantes et contre Angers (1-0 à chaque fois). Le milieu de terrain de 28 ans n’est plus le bienvenu au PSG et risque de prendre la porte avant la clôture du mercato le 1er septembre prochain.

«La Real Sociedad veut recruter Carlos Soler» Sur DAZN Espagne, Fabrizio Romano a ouvert la porte au transfert de Carlos Soler d’ici à ce que le rideau tombe sur le mercato en début de semaine prochaine… du côté de la Real Sociedad. « Pour la Real Sociedad, c’est une possibilité très sérieuse, très concrète parce que la Real a tenté de recruter Equi Fernandez d’Al-Qadsiah qui s’en va au Bayer Leverkusen. L’opération sera bouclée dans les prochaines heures. Et à présent, la Real Sociedad veut recruter Carlos Soler. Il y a des négociations avec le Paris Saint-Germain et le joueur est ouvert à l’idée de signer à la Real Sociedad ».