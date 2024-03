Gasset : L’OM reçoit une première réponse pour son remplaçant !

Thomas Bourseau

La mission commando de trois mois de Jean-Louis Gasset prendra fin au terme de la saison à l’OM. L’entraîneur intérimaire pourrait laisser sa place à Paulo Fonseca, piste déjà activée par le président Pablo Longoria à l’été 2023. Néanmoins, le principal intéressé compte bien aller au bout de son challenge de la saison au LOSC avant de prendre toute décision au sujet de son avenir.

Jean-Louis Gasset a débarqué à l’OM fin février dans la foulée du limogeage de Gennaro Gattuso. Comme L’Équipe l’a révélé lors de la première quinzaine de mars, le technicien français de 70 ans a bien rebondi après son licenciement de la Cote d’Ivoire au terme de la phase de poules de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

Fonseca, le remplaçant de Gasset à l’OM ?

A l’OM, en sept matchs disputés, le bilan de Jean-Louis Gasset est plus que positif puisqu’il comptabilise 5 victoires pour deux défaites. Septième de Ligue 1 et à quatre points de la quatrième place du LOSC synonyme de qualification en Ligue des champions, Gasset a encore du pain sur la planche. L’entraîneur intérimaire jusqu’au terme de la saison sera-t-il remplacé par Paulo Fonseca ? L’entraîneur de Lille était déjà sur les tablettes de l’OM l’été dernier comme le10sport.com vous le révélait le 18 juin 2023. Et selon L’Équipe , ce serait toujours le cas.

Il balance sur l’OM après son départ, une légende se chauffe ! https://t.co/OeRQCbfmaW pic.twitter.com/tVsXUv5ZUs — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Fonseca concentré sur le LOSC jusqu’à la fin de saison !