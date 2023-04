Galtier - Zidane : Coup de théâtre attendu au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier n'a pas dit son dernier mot. Le technicien espère toujours être en place la saison prochaine, malgré les nombreuses discussions qui entourent son avenir. Mais de son côté, le PSG espère tourner la page et dénicher la perle rare sur le marché.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Christophe Galtier a vécu une saison agitée. Entre les accusations de racisme de la part de Julien Fournier et les critiques sur le niveau de jeu de son équipe, le technicien a été servi pour sa première année dans la capitale. Mais le technicien affiche, toujours, un état d'esprit combattif. Présent en conférence de presse ce jeudi, Galtier a lâché un message clair sur la suite de son aventure au PSG.

« Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG ».

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG » a confié Galtier devant les journalistes.

« Ils veulent changer Galtier, c’est une certitude »